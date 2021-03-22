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3億人失眠 睡眠經濟逾千億元

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
3月21日是世界睡眠日，重慶涪陵區美心紅酒小鎮景區邀請遊客參加露天睡眠體驗、森林吊床睡眠體驗等睡眠行為藝術活動，鼓勵大家放下電子設備，投入更多時間參與運動、享受優質的睡眠。（新華社）
3月21日是世界睡眠日，重慶涪陵區美心紅酒小鎮景區邀請遊客參加露天睡眠體驗、森林吊床睡眠體驗等睡眠行為藝術活動，鼓勵大家放下電子設備，投入更多時間參與運動、享受優質的睡眠。（新華社）

「2021運動與睡眠白皮書」顯示，目前中國大陸有超3億人存在睡眠障礙，中國大陸成年人失眠發生率高達38.2%。當「失眠大軍」成為一個龐大的群體時，「睡眠經濟」也隨即應運而生、走俏市場。另據央視報道，中國大陸睡眠產業的市場規模已超千億元（人民幣，下同），2030年將會突破兆元。

中新社報導，線上助眠產品成交額也連年增長，京東大數據研究院發布的「2019—2020線上睡眠消費報告」顯示，臥具床品、改善睡眠類保健品、助眠科技產品等線上成交額呈穩定增長趨勢。在購物平台上，隨著市場擴大，助眠儀、助眠香薰、蒸汽眼罩、隔音耳塞、助眠枕頭等各類「睡眠神器」層出不窮，且銷量不俗。　　

不少企業也紛紛將目光投向「睡眠經濟」，市場不斷出現出各類「睡眠黑科技」。各大助眠APP可播放催眠音效，還能記錄鼾聲夢話、監測睡眠深度和質量；「晚上好」牛奶、助眠飲料上線，瞄準安神、助眠功效；「頌鉢音療」助眠瑜伽服務等

隨著睡眠障礙日趨明顯年輕化，健康管理受到更多年輕人的重視，年輕群體為睡眠買單的意願也更加強烈。上述「2019-2020線上睡眠消費報告」顯示，「95後」用戶睡眠消費成交額增長最高，他們更多是出於提高工作和生活狀態的需求進行睡眠消費。

「過去我們接診的病人以老年人為主，但現在有愈來愈多年輕人前來治療失眠。」寧夏寧安醫院睡眠醫學中心主任李賡表示，該睡眠醫學中心去年門診量為13000多人，前來諮詢、治療的患者中有不少年輕面孔。

「如果一周超過3次失眠，且狀況持續一個月，建議前往正規醫院就診。」李賡認為，助眠產品、藥物在購買時應科學對待、保證安全。「很多患者的睡眠問題其實源於精神、情緒方面的障礙，失眠只是其中的一種症狀。」養成良好的睡眠習慣，保持積極的精神狀態，是治療睡眠問題的最佳藥方。

睡眠 失眠

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