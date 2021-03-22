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對岸靠大數據賣鳳梨

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導

鳳梨產銷近來成為兩岸熱門話題，大陸最大的鳳梨產區廣東省徐聞縣，號稱每三個鳳梨就有一個來自徐聞，其行銷利器就是憑藉大數據平台，採購商可以隨時隨地掌握採購、供應需求與市場行情。同時，果農還能根據不同管道的採購需求生產鳳梨，讓產銷精準對接。

中新社報導，徐聞縣有近百年鳳梨種植歷史，當地鳳梨種植面積約35萬畝，年產量70萬噸，種植面積、產量均居大陸第一。近年來，徐聞縣致力打造的鳳梨大數據平台，成為行銷利器。

數據顯示，2019年至2020年，大陸鳳梨電商產地直供基地開發徐聞鳳梨大數據系統，涵蓋農戶數據1.5萬個、水果賣場數據1萬多個、全網水果電商數據4,000多個。大陸最大的農產品線上平台拼多多的數據顯示，近期徐聞鳳梨的搜索量比去年同期增長11倍，徐聞鳳梨的日銷量較去年同期增長235%，並且相關訂單量仍在進一步增長。

廣東三農互聯科技公司總經理翁智權稱，現在採購商透過手機就可以看到鳳梨的最新價格和產銷大數據，在線上採購的人愈來愈多。

鳳梨 電商 廣東

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