網路內容版權 兵家必爭

內容版權是大陸網路巨頭們，擴展不同業務最重要的基礎，尤其遊戲、動漫、影視都在字節跳動與B站的泛文娛大盤裡占據重要位置，因此IP（智慧財產權）源頭網路文學是勢必拿下的一城。

財經科技類新媒體深燃財經報導，投資人曹海濤表示，如果將IP產業鏈歸結為「上游IP來源」與「下游IP變現」兩大過程，那麼網路文學則是最主要的IP來源，爭奪網文，就是把信息、IP拿到手的過程，這就像炒一盤菜，拿到了所有核心原材料，後面怎麼炒都行。

根據艾媒諮詢「2020中國數字閱讀行業創新趨勢專題研究報告」數據顯示，2020上半年數位閱讀內容儲備量排名前三的網文平台，分別是閱文集團、中文線上以及掌閱科技，為1,300多萬部、460多萬部、50多萬部。網文市場最大一塊蛋糕閱文已被騰訊拿下，其餘平台占比太低，因此瓜分中文線上和掌閱，顯得順理成章。

創別書城總編天蟾子表示，一本書從簽約到使用，到實現盈利，周期大概需要一年。

以字節跳動為例，在2020年一口氣買下五家網文平台，並在同年7月與中文線上簽訂框架協議，合作內容包括音訊作品授權使用、數位版權授權、知名IP作品授權番茄小說、西瓜視頻等平台使用三大板塊，就瞄準的是豐富的內容儲備量。