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減量、低碳、安全 陸鋼鐵業3挑戰

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

2020年在疫情等特殊因素影響下，中國大陸粗鋼產量首次突破10億噸級大關，占世界鋼產量占比升至57%。這一非常規的高速增長讓鋼鐵企業利潤回升的同時，也引發一些行業冷思考。

中新社報導，自1996年鋼產量突破1億噸開始，中國大陸已經連續25年保持世界鋼產量第一。「2021（第十二屆）中國鋼鐵發展論壇」20日在北京舉行。多位專家表示，大陸鋼鐵業發展仍面臨減量、低碳、安全等三大挑戰。　

中國鋼鐵工業協會副會長駱鐵軍坦言，鋼鐵行業今後重點要在品種質量、低碳、綠色智能化方面加大投資，實現轉型升級。

冶金工業規劃研究院總工程師李新創提醒，要冷靜看待當前鋼材消費高增長，它可能導致實現碳減排目標的難度增大、新一輪的供需失衡、鋼鐵行業的投資過熱以及資源保障的難度加大等問題。今年年初，工業和信息化部運行監測協調局局長黃利斌表示，要堅決壓縮鋼鐵產量，確保2021年全面實現鋼鐵產量同比下降。

李新創指出，從全球範圍看，鋼鐵行業每年直接排放26億噸二氧化碳，占全球能源系統排放總量的7%，超過了所有公路貨運的排放量。作為鋼鐵產量全球最高的國家，中國大陸的壓力不言而喻。

專家認為，要想實現全部行業的碳達峰，鋼鐵行業必須「走在前面」。此外，中國大陸鋼鐵行業原材料對外依存度過高，需採取措施保障行業發展安全。

胡文瑞指出，2020年大陸鐵礦石進口量創歷史新高，鐵礦石價格更是創8年來新高。鐵礦石價格的大幅上漲，再次凸顯中國大陸鋼鐵行業產業鏈，特別是原料供應鏈的脆弱和不穩定，嚴重制約鋼鐵行業穩定安全發展。

李新 北京

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