北京新設外資 前2月增224家

今年1至2月，北京新設外資企業224家，同比增長25.1%；合同外資66.1億美元，同比增長1.5倍；實際利用外資27億美元，同比增長32.7%。

中新社報導，北京市商務局21日公布數據顯示，今年1月至2月，北京科技、商務服務業實際利用外資成倍增長。其中，科學研究和技術服務業實際利用外資11.4億美元，同比增長3.7倍，占全市的42.3%；租賃和商務服務業實際利用外資6.9億美元，同比增長8.7倍，占全市25.7%。

今年1月至2月，北京服務業新設企業221家，同比增長25.6%；實際利用外資25億美元，同比增長23.9%。數據還顯示，今年1月至2月，香港實際投資22.2億美元，同比增長37.9%，占全市比重高達82.2%，是北京利用外資主要來源地。此外，韓國、美國和新加坡實際投資同比分別增長1071.8倍、43.4倍和4.9倍。

值得一提的是，北京「兩區」（國家服務業擴大開放綜合示範區和中國（北京）自由貿易試驗區）建設的引領帶動作用逐步凸顯。截至目前，251項「兩區」任務清單實施率過半。