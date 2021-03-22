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劉世錦：生產要素在城鄉間自由流動

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

從全球範圍看，城市群正成為各國增長中心、創新中心。在高質量發展和現代化建設的進程中，中國大陸也將城市群當作重要引擎，著力布局城市群建設。中國發展研究基金會副理事長劉世錦表示，打造城市群要使生產要素在城鄉間自由充分流動，應加快土地制度和城鄉人員流動的改革。

中新社報導，劉世錦在20日至22日舉辦的「中國發展高層論壇2021年會」上，作上述表示。劉世錦表示，城市群建設與中國大陸的高質量發展緊密相關。城市具有聚集效應，而都市圈、城市群相比於其他城市形態具有更高的聚集效應，能够產生更高的生產率。

打造城市群就是要實現資源的聚集，劉世錦表示，實現城市群的聚集關鍵要使土地、人員、資金、技術、數據等生產要素在城鄉間自由而充分的流動。充分流動之後才能進行要素組合，最終提高生產率。

「目前農民的宅基地在集體組織內部可以流轉，但真正大量的需求來自外部，包括縣城、省城、大城市，甚至還有國外的需求。此外，很多農民工在城市工作多年，但住房、基本公共服務問題一直得不到解決，很多大城市的退休人員想到城郊或者鄉鎮生活，因那裡的空氣更好、房子面積更大，但城裡人下鄉在某些方面甚至比農民留在城市更難。」劉世錦說，應加快土地制度和城鄉人員流動的改革，推動城鄉間生產要素的自由流動。

他指出，目前大陸一些地方出現「空城」，人員、資本等要素的流動有自己的規律，無法強制規畫，打造城市群必須尊重市場的規律。

劉世錦表示，在城市群建設之前一定要做好規畫，尤其是空間的規畫，要符合城市發展規律，關注人口的流向。讓市場在空間資源分配中起決定性作用，讓人口流向決定土地資源、建設資源的分配，決定財政資金等公共資源在區域間的分配。

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