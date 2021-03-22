台農赴大陸 做綠色農業推廣者

「我在大陸農村創業期間，感受到農村發生很大的變化，特別是綠色有機農業愈來愈得到人們的認可，希望更多的台灣同胞扎根農村創業。」來自台北的陳文仁受訪時表示。

中新社報導，陳文仁來自台灣台北，2015年，他將台灣的優質菜種和生物有機肥引進雲南昆明，和當地農民一起做起了綠色有機蔬菜的種植。「當時有機農業在當地並不普遍，農民接受程度不高，我就騎著摩托車挨家挨戶給他們講解有機農業知識，慢慢轉變觀念。」陳文仁說，從種子挑選，到育苗施肥，他手把手地指導當地農民。

「農業是台灣同胞創業的一個重要領域，特別是綠色農業是未來農業發展的必然趨勢。」陳文仁表示，零農藥零化肥種植出來的綠色有機果蔬不僅健康，且對農村環境的治理也有很大的幫助，他會一路堅持倡導這一理念。

在合肥市廬江縣台灣農民創業園，來自台灣桃園的呂理佑是合肥廬江綠世代農場經理，作為一名病蟲害防治專業的博士，2015年，他與團隊另外兩位台灣青年博士到合肥做農業技術推廣，發展綠色有機農業。

「我們用了三年時間來改良土壤，再將台灣特色的農產品引入到安徽。」呂理佑說，農場的主要農作物是有機果蔬和有機稻米，種植過程中只用有機肥，不使用任何化肥和農藥，農場的產品一經面世，就受到歡迎。

呂理佑表示，2020年對農場來說是非常艱難的一年，先後遭遇新冠肺炎疫情和洪澇災害，160畝耕地和10000平方公尺的大棚完全被洪水淹沒，損失慘重。

目前，呂理佑管理的農場已經恢復種植果蔬15畝，其餘土地也正在進行土壤調整改良，計畫恢復種植旱稻60畝。

呂理佑表示，「農林22條措施」推出是個好消息，特別是融資便利、投資經營、研發創新、開拓大陸內銷市場等方面。「我們農場因洪澇災害影響，現在也面臨資金緊張的問題，新政策能讓我們在資金貸款方面獲得更多支持。」呂理佑說。