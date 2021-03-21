陸國家衛健委：將大規模展開60歲以上 接種新冠疫苗

大陸國家衛生健康委疾控局一級巡視員賀青華21日表示，新冠疫苗研發單位在加快推進研發，在臨床試驗取得足夠安全性、有效性數據以後，將大規模展開60歲以上老年人群的疫苗接種。

澎派新聞報導，國家衛健委表示，截至20日，全大陸累計報告接種7,495.6萬劑次。

賀青華強調，由於大陸疫情已經得到有效控制，很多群眾認為疫情得到控制了，錯誤的認為疫情離我很遠，所以接種疫苗的緊迫性不是太強。「在此，我要呼籲大家，新冠疫情仍在全球流行，沒有誰能夠獨善其身，所以接種疫苗是防控新冠疫情最有效的手段，希望大家積極接種疫苗。、

針對60歲以上人群接種新冠疫苗的相關問題，賀青華指出，部分地區在充分評估健康狀況的情況下和被感染風險的前提下，已經開始為60歲以上身體條件比較好的老人展開接種新冠疫苗。