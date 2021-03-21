快訊

北海岸出現「藍眼淚」 數量沒有馬祖多 仍讓人驚艷

不願吃有苦味蔬菜？ 專家教你用祕密武器去除苦味

林毅夫：2030年大陸經濟體量或居全球第一

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫。（中新社）
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫。（中新社）

北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫在參加中國發展高層論壇2021年會時表示，若中國大陸可在接下來的10年中，每年實現5%至6%的經濟增長，一直到2030年，中國大陸的經濟體量將成為全球第一。

他表示，若中國大陸在接下來的15年，可實現5%至6%的經濟增長，到2035年時，中國大陸將實現設立的目標，相比2020年人均GDP翻一番（增加一倍），那將是人均2萬3000美元的水準。

據澎湃新聞報導，林毅夫此前在北大國發院發表演講時說，到2035年以前，大陸應該還有每年8%的經濟增長潛力。但他同時強調，所有增長潛力不一定要全部發揮。

林毅夫當時時出，大陸要實現高品質增長，必須解決環境問題、碳中和問題、城鄉差距問題、「卡脖子」問題等，這些問題必須應對，但有8%的增長潛力，實現5%到6%的增長，應該還是遊刃有餘的。

林毅夫

延伸閱讀

大陸昨新增確診12例 均為境外移入

已接種疫苗 陸檢驗師確診新冠

被蘇寧收購後順利轉盈…中國家樂福拚獨立上市

家具內銷爆發 台商吃補

相關新聞

林毅夫：2030年大陸經濟體量或居全球第一

北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫在參加中國發展高層論壇2021年會時表示，若中國大陸可在接下來的10年中，每年實現5...

陸證監會：防外資大進大出

大陸證監會主席易會滿昨（20）日表示，要注重統籌開放與防範風險的關係，當前要注意兩方面情況，一是防範外資大進大出，二是妥...

陸家居業景氣回暖 學者提醒勿盲目接單

大陸海關總署公布的1-2月出口數據顯示，家具及其零組件出口金額為110.2億美元，年增81.7%，比2019增長33.9...

被蘇寧收購後順利轉盈…中國家樂福拚獨立上市

2019年被蘇寧易購收購後，家樂福（中國）首席執行官田睿首度透露，未來將協同更多的戰略夥伴，繼續為消費者帶來更好的商品和...

家具內銷爆發 台商吃補

原材料漲價後，家具業者既要保出口，又要搶內銷，台升國際集團內銷事業總經理吳東倫認為，今年的大陸內銷肯定上升，甚至可能出現...

中國軍方對特斯拉汽車有安全疑慮 禁入軍事設施區域

大陸擔憂特斯拉車內鏡頭恐蒐集敏感資料，兩名消息人士表示，大陸軍方已禁止特斯拉汽車進入軍事設施區域，稱車上安裝的攝影機存在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。