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人行：數位人民幣可小額匿名 完全匿名不可行

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
中國人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春20日表示，數位人民幣可以小額匿名，但完全匿名是不可行的。圖／取自新華社
中國人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春20日表示，數位人民幣可以小額匿名，但完全匿名是不可行的。圖／取自新華社

中國人民銀行（大陸央行）數字貨幣研究所所長穆長春20日表示，數位人民幣可以在技術上實現小額匿名，但匿名錢包是有限額的，只能滿足日常小額消費需求，完全匿名是不可行的，仍需保留一定的身分辨識，這是為了防範大額交易的犯罪風險。

澎湃新聞報導，穆長春在20日北京舉行的「中國發展高層論壇」上表示，可控匿名是數位人民幣的重要特色，一方面體現了保障公眾交易和個人資訊保護的需求；另一方面體現了防控和打擊洗錢、恐怖融資、逃稅等違法犯罪行為，維護金融安全的客觀需要。

穆長春更表示，數位人民幣可以在技術上實現小額匿名，開立不同的數位錢包，匿名錢包僅用手機號碼即可開立，但這種匿名錢包是有限額的，只能滿足日常小額消費的需求。運行大額交易就需進行錢包升級，這樣的設計就是為了一方面滿足民眾合理的需求，另一方面防範大額交易的犯罪風險。

穆長春強調，數位人民幣能做到有限匿名，但完全匿名是不可行的，需要保留一定的身份辨識，他說，像比特幣這樣的匿名機制就導致其經常被用於毒品交易與人口販賣。

此外，穆長春提到，大陸央行還進行了很多技術和制度設計，來保證用戶的隱私，比如，數位人民幣錢包，有關個人資料的數據方面，交易對方的營運機構和其他的商業機構會嚴格按照網絡安全法和信息安全規範等相關法律、法規技術標準規定，建立個人資訊保護管理機制。

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