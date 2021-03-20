馬斯克：人工智慧安全監管是合理的

特斯拉對車主監控攝影傳聞沸沸揚楊，特斯拉CEO馬斯克今日出席中國發展高層論壇2021年會，表示支持人工智慧監管，他說「對於人工智慧安全進行監管是合理的。」

界面新聞報導，馬斯克表示，他支持人工智慧監管，可能影響到人類安全的領域，比如食品、藥品、飛機安全、汽車等 ，都是有監管部門的，因此，對於人工智慧安全進行監管是合理的。

談到自動駕駛，馬斯克說會很快實現，而在緩解城市擁堵方面，馬斯克認為「3D隧道」將可緩解。據瞭解，馬斯克旗下的無聊公司（The Boring Company）主要運營「3D隧道」，改善地面交通環境。

馬斯克說，如何應對人工智慧是人類面臨的最重要挑戰。人工智慧和人類智慧的共存能產生更大的效應，在一定程度上，人類對人工智慧的管理和共生非常重要。

大陸國務院發展研究中心主辦的中國發展高層論壇，今年將有 100 多家外國公司高管參加，其中包括蘋果首席執行官庫克，滙豐銀行首席執行官 Noel Quinn 等。