外資連續27個月增持 大陸債券為什麼這麼夯？

根據大陸中央結算公司最新發布的2月債券託管量數據顯示，2月境外機構的人民幣債券託管面額達3兆1,524.69億元，較1月增加956.94億元。境外機構已經連續27個月增持大陸債券。

大陸經濟日報報導，中美利差被市場認為是外資增持大陸債券的原因之一，但今年以來，此一關鍵因素有所變化。隨著美國國債收益率大幅攀升，中美10年期國債收益率利差今年以來持續縮窄，利差已由年初的超過200個基點，縮窄至175個基點左右。

從今年前兩個月的數據來看，雖然中美利差有所縮窄，但目前並未對外資增持行為產生明顯影響。中國外匯交易中心近期發布的數據顯示，截至2月底，以法人為統計口徑，有471家境外機構投資人透過結算代理模式進入大陸銀行間債券市場，當月新增1家；有641家境外機構投資人透過債券通模式入市，當月新增5家。

從外資增持的債券品種來看，利率債仍然最受青睞。數據顯示，2月境外機構在中債登國債託管量增加人民幣618億元，持有國債占國債託管量的比重升至10.6%。此外，2月底境外機構持有政策性銀行債餘額為9,870億元，當月增持300億元。2月境外機構投資的債券中，國債和政策性銀行債合計占比超過80%。

中金固收分析師認為，今年2月有春節假期因素，境外機構單月的增持量已經非常可觀。這也顯示儘管2月美債收益率大幅回升，導致中美利差收窄，但未妨礙外資積極增配大陸債券。

分析師認為，大陸債市與海外債市的相關性很低，相對價值仍較高。在美歐債券收益率快速回升且帶動全球金融市場估值劇烈波動的情況下，大陸債市的避風港屬性增強，這是海外央行與主權基金等機構持續加持大陸債券的重要原因。

還有分析認為，人民幣債券的收益率較高，也是其吸引力的重要來源。人民幣債券的收益率為債券價格波動提供一定的緩衝，這也是境外機構未來仍將繼續投資大陸債券的重要原因。

大陸債券有望在近期納入全球三大主流債券指數之一的富時世界國債指數(WGBI)，若成功納入，大陸債市將迎來更多增量資金。市場各方目前均對此表示樂觀。