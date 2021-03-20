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美中貿易戰三周年前夕 易會滿：外資持續3年淨流入

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
大陸證監會主席易會滿。取自新浪財經
大陸證監會主席易會滿。取自新浪財經

美中貿易戰22日屆滿三周年，大陸證監會主席易會滿表示，外資持續3年保持淨流入，境外投資者持有A股資產突破人民幣3兆元。中國資本市場的吸引力是強的。

易會滿主席在中國發展高層論壇圓桌會上表示，截至2020年底，外資持續3年保持淨流入，他強調，中國資本市場的吸引力是強的，境外投資者持有A股資產突破人民幣3兆元，可見外資也獲得了良好的回報，而且潛力還很大。

易會滿指出，證監會統籌對外開放與防範風險的關係，當前要注意兩方面情況。一是防範外資大進大出。

他表示，對資本正常的跨境流動樂見其成，但熱錢大進大出對任何市場的健康發展都是一種傷害，都是要嚴格管控的。

二是妥善處置中概股問題。他表示，美中合作是共贏的選擇，要想解決問題必須坐下來，分歧只能通過協商來解決，別無他路。

外資 資本市場 人民幣

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