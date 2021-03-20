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陸證監會主席談A股註冊制 帶病闖關的不允許一徹了之

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
大陸證監會主席易會滿。取自新浪財經
大陸證監會主席易會滿。取自新浪財經

A股推進全面註冊制，大陸證監會主席易會滿表示，目前科創板、創業板試點註冊制，不少仲介機構還在「穿新鞋走老路」，未來全面實施，會對「帶病闖關」的嚴肅處理，決不允許一撤了之。易會滿也表示，目前A股市場的槓桿風險總體可控。

全面註冊制會在今年落地？易會滿19日在中國發展高層論壇圓桌會上進行主旨演講表示，下一步將堅持資本市場對外開放。

他強調，註冊制絕不意味著放鬆上市審核要求。易會滿指出，有觀點認為，既然實行了註冊制，發行就應該完全放開，有多少發多少。但證監會認為，排隊現象是多重因素造成的，與此前IPO停停開開，有的排隊要兩三年的「堰塞湖」現像是有區別的，他強調，註冊制改革後已接近成熟市場，逐步形成良好的新股發行生態。

易會滿坦言，從目前試點註冊制的情況來看，不少仲介機構尚還在穿新鞋走老路。對此，證監會進一步將採取針對性措施，全面實施註冊制將對帶病闖關的嚴肅處理，決不允許一撤了之。

易會滿在演講中表示，目前資本市場波動很正常，「只要沒有過度槓桿，就不會出大事，關鍵是要有一個合理的資金結構。」他透露，證監會深刻汲取股市異常波動的教訓，透過系列措施控制好槓桿資金規模和水準，他強調，「目前，A股市場槓桿風險總體可控。」

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