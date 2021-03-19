大陸打房 深圳嚴查銀行貸款、提前收回21筆金額逾2億

大陸多地金融監管部門近期嚴查貸款資金違規流入房市的情況，銀保監會深圳監管局18日表示，已要求轄區內中資商業銀行對15.4萬筆、人民幣1,771.7億元「經營貸」業務進行全面清查，並提前收回21筆涉嫌違規貸款，金額達人民幣5,180萬元（約新台幣2億2,640萬元）。

銀保監會深圳監管局還處罰違規機構4家，處罰問責違規責任人14人次，處罰金額合計達人民幣575萬元。

深圳此次嚴查「經營貸」、「消費貸」違規流入房市的情況。財新網指出，「經營貸」原本主要為中小微企業服務。企業股東可將自己名下房產作為抵押品向銀行申請經營貸。

這類貸款一般要求借款人為企業股東，且名下房產過戶滿半年、公司成立1年以上。經營貸通常可貸到房價的七成，利率在4%左右，低於一般房貸利率，且放款速度快，可先付息後還本，期限在3年以上，部分銀行貸款期限最長還可達到20年。

大陸部分購屋者看準經營貸低利率、先息後本、可多次續貸等優點，通過經營貸增加買房槓桿，或套取經營貸用於再次買房。去年新冠肺炎疫情出現後，大陸金融機構為協助企業度過難關，降低了經營貸利率，但經營貸違規進入房市的現象也隨之日益突出。

財新網指出，套取經營貸炒房已發展成為一條成熟的產業鏈。購房者一旦對資金不足表達擔心，房仲業者就會主動推薦經營貸方案。一些銀行對此也不避諱，甚至還主動傳授客戶如何規避銀行內部審核及監管部門審查。

為此，今年春節過後，北京、上海、廣東、深圳等房市再度出現過熱跡象的地區，就展開了新一輪核查資金違規進入房市的情況。銀保監會深圳監管局和中國人民銀行深圳市中心支行18日通報稱，發現個別銀行存在宣傳展業不規範、貸款審核不嚴格等問題。

深圳前述兩監管部門強調，將「常抓、常查、常管」，持續嚴格防範信貸資金違規流入房地產領域。財新網稱，這個月以來，深圳部分銀行已提高經營貸的申請門檻，對申請人的資格審查也更為嚴厲。