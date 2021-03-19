大陸公布修改外資險企管理規定 刪除外資比例限制

大陸銀保監會19日發布「關於修改中華人民共和國外資保險公司管理條例實施細則的決定」（簡稱實施細則），進一步明確外國保險集團公司和境外金融機構投資外資保險公司的准入標準，其中值得注意的是，刪除了關於合資保險公司的外資比例限制，以及投資入股外資保險公司的外方股東增加成3類。

澎湃新聞報導，實施細則是「中華人民共和國外資保險公司管理條例」的相關配套制度，整體來看，此次實施細則的發布主要是對之前進一步擴大保險業對外開放相關政策的具體落實。

在實施細則修改前，大陸對於外資保險公司的外方股東僅限外國保險公司，修改後，可以投資入股的外方股東增加為三類，即外國保險公司、外國保險集團公司及其他境外金融機構，允許符合條件的多元化主體持股外資保險公司，豐富外資保險公司的股東類型和資金來源，進一步激發市場活力。

之前，大陸銀保監會就已正式發文，去年1月1日起，正式取消經營人身保險業務的合資保險公司（簡稱合資保險公司）的外資比例限制，合資保險公司的外資比例可達100%，而此次實施細則刪除了相關外資股比的限制性規定。比如，外資獨資人身險公司友邦人壽已獲批開業，滙豐也計畫全資控股滙豐人壽。

新修訂的實施細則中，大陸銀保監會也增加了一些內容，例如，投資外資保險公司，影響或可能影響國家安全的，應當依法進行外商投資安全審查。