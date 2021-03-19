歐美疫情不止 大陸海外留學人才明顯回流

大陸人力資源業者「BOSS直聘研究院」調查顯示，2020年下半年以來，積極回到中國大陸尋找工作機會的海歸人才年比增長103%。除金融、互聯網技術和教育外，製造業、供應鏈/物流業、醫療等行業返國就業比例也大幅增長。

據《中新經緯》報導，BOSS直聘研究院19日發布「中國留學生回國就業報告」。BOSS直聘研究院院長常濛指出，由於大陸疫情已得到有效控制，越來越多留學生選擇回國就業。同時，中國經濟持續強勁復甦也創造了更多就業機會，進一步刺激留學生回國需求。

報告顯示，大陸海外留學生人才正加速回流，2020年下半年以來，積極選擇回到中國大陸求職的留學生規模年比增長103%。

BOSS直聘研究院還發現，隨著留學生歸國數量增加及大陸教育水平提升，相比大陸國內「雙一流高校」（大陸2015年提出的高等教育發展規劃，指要建立一批世界一流大學和一流學科，目前約有137所）應屆生，除大學學歷留學生外，碩士以上高學歷海歸人才的求職競爭力具有明顯優勢。

常濛表示，基於語言溝通能力、國際化視野、學習的敏銳度，留學生往往對薪資的要求更高，一些跨國企業也與願意為他們付出更高的薪資。

報告指出，回到中國大陸尋找就業機會的海歸人才平均期望薪資為人民幣1萬4,035元（約新台幣6萬1,420元），年比增長4.3%，遠高於大陸國內應屆生的6,139元（約新台幣2萬6,870元）。

此外，與2019年相比，去年回國求職的海歸人群中，擁有海外大學碩士和博士學位的人才規模較2019年大幅增長，碩士增長了1.6倍，博士增長了1.2倍。

從留學生歸國求職的行業來看，金融、互聯網技術和教育類仍是海歸最集中選擇就業的三大類職業，這也是過去多年來，大陸留學生回國求職首選的熱門行業。

但去年不少海歸人才也開始進入實體經濟行業。2020年下半年以來，選擇製造業（135%）、供應鏈/物流業（132%）、醫療行業（112%）的海歸比例均顯著增長。