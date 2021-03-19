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馬斯克曝自動駕駛可監控車主 特斯拉急聲明未在陸開攝影

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
特斯拉被曝FSD(Full Self-Driving全自動駕駛套件)可在車主自動駕駛進行監控。圖／取自百度
特斯拉被曝FSD(Full Self-Driving全自動駕駛套件)可在車主自動駕駛進行監控。圖／取自百度

特斯拉被曝FSD(Full Self-Driving全自動駕駛套件)可在車主自動駕駛進行監控，引發大陸網民軒然大波，而特斯拉中國今日表示，所有中國市場上的特斯拉用戶車輛均未開啟車內攝影，也不涉及FSD Beta測試。

環球網報導，特斯拉CEO馬斯克透露，有部分特斯拉車主在使用FSD beta功能時放鬆警惕，開車不專心，因此特斯拉將收回這些用戶的試用許可權，以示警戒。

網友因此困惑：特斯拉是怎麼知道用戶開車時有沒有專心駕駛的？網友透過社交平臺提問馬斯克：特斯拉能檢測到車主嗎？而馬斯克回復 「Yes」。

此言一出，激起網友不滿，認為特斯拉侵犯了隱私，事件餘波盪漾。特斯拉中國今日說明，所有中國市場上的特斯拉用戶車輛均未開啟車內攝像頭，也不涉及FSD Beta測試。強調並沒有侵犯用戶個人隱私的行為。

特斯拉 馬斯克

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