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陸官方加碼調控房市 金融監管下重手

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
近日來，調控再度成為大陸房市的熱門話題。中新社資料照片
近日來，調控再度成為大陸房市的熱門話題。中新社資料照片

近日來，調控再度成為大陸房市的熱門話題，各線城市密集加碼政策，在廣東，一度火熱的廣州、深圳、東莞，正在採取不同方式為房市降溫。

南方日報報導，民生證券認為，此輪調控的背景是去年新冠疫情影響下，政策邊際放鬆和房地產市場迅速恢復，因此調控措施為彌補政策漏洞、抑制投機、供給端持續發力。

值得注意的是，本輪調控中，除常規調控外，金融監管等舉措成為重點，「全方位」加碼的態勢已經越來越明顯。

為了圍堵信貸資金違規流入房市，銀行正採取更加嚴格的方式審核頭期款的來源，例如廣州自3月17日開始進一步嚴查頭期款來源，購房頭期款必須為家庭自有資金，若經確認來源為借貸、他人借名貸款的，嚴禁入市。

在深圳方面，深圳銀保監局也發布通報，指明銀行資金違規流入房市的三種典型案例，要求轄內銀行對經營貸違規進入房市等現象進一步強化管理。

東莞也祭出新規，要求離婚兩年內買房者，要按照離婚前家庭房屋套數計算，以企業名義在東莞購房，也需要註冊滿兩年。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，東莞對於企業端的限購，有助於打擊各類以企業名義炒房現象，各類新規對於東莞房地產市場的穩定會有利多。

中原地產首席分析師張大偉指出，由於經營貸適合投資購房，且基本集中在改善和高端住房，所以這一輪房市火熱明顯從中高端市場開始。他認為，針對一些短期內用新房證以及新企業註冊就套取經營貸的行為，最近的打壓非常有力，在一定程度上能抑制整個房市非理性、不健康的發展。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，土地和金融的長效機制正在建立，預計今年大陸全國房地產投資仍保持一定韌性，而信貸環境收緊，可能會導致住房需求更加理性釋放，預計銷售面積會小幅下降。

市場分析，近三個月來的調控措施顯示，本輪房市政策收緊，特別是在金融監管層面的舉措，打擊的目標正是炒房及衍生的違法違規行為，各類調控政策也圍繞在「房住不炒」來實施。

房地產 深圳 廣東

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