快訊

英媒報導鮭魚之亂 網友翻出名字原本就有「魚」的名人

周慕姿專訪／未知太多的一代：你看見我的心是空的嗎？

名字是真的！「豹女狼」當官 上班第一天被圍觀

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
廣元市商務局黨委辦公室副主任豹女狼〈左一〉因為姓名引發關注。取自觀察者網
廣元市商務局黨委辦公室副主任豹女狼〈左一〉因為姓名引發關注。取自觀察者網

四川省廣元市商務局有新官上任，黨委辦公室副主任豹女狼上班第一天被圍觀，同事們好奇的是「我還以為這是網名」，廣元市商務局原本網站關注度不高，因為「豹女狼」人事令被朋友圈轉發，而引起更多人關注。

廣元市商務局黨委辦公室副主任豹女狼今年29歲，她表示，老家在山西臨汾，當地只有他們一家人姓豹。

公開資料顯示，「豹」是一個非常古老的多民族、多源流姓氏，主要來源高辛氏、姜姓、姬姓等，主要分佈在內蒙古、四川、海南等地。「豹」在大陸的姓氏排行榜上沒有進前1000，在台灣則名列第710位。

姓「豹」已經稀有，取名「女狼」就更少，豹女狼說，讀高中時，有老師建議改一下名字，擔心以後不好找工作，但改名比較麻煩，所以就一直沿用。

豹女狼稱，因為一份人事任命，讓她成為焦點，困擾的其實是同事帶，因為很多人很好奇而打擾她周遭的同事。

內蒙古

延伸閱讀

沙塵罩北京／南韓媒體「甩鍋」：發源自中國內蒙古

北京吃土：京師錯愕的10年最強沙塵暴之亂

習近平談內蒙：應加強民族團結

陸整治虛擬貨幣再出招 內蒙古封殺虛擬幣挖礦案

相關新聞

台企拓展茶事業 扎根大陸25年

「大陸茶飲料市場巨大，已成為增速最快的飲料品類之一。」65歲台商劉紹寬說，去年在貴州石阡收購大宗茶400噸，2021年的...

中芯大擴產 強攻28奈米

中芯國際宣布擴產，將與深圳市政府（透過深圳重投集團）聯手生產晶圓，投資23.5億美元（約新台幣665億元）生產28奈米及...

名字是真的！「豹女狼」當官 上班第一天被圍觀

四川省廣元市商務局有新官上任，黨委辦公室副主任豹女狼上班第一天被圍觀，同事們好奇的是「我還以為這是網名」，廣元市商務局原...

第四批18個新職業 職訓師、調飲師入列

大陸官方18日發布第四批18個新職業。新職業發布，對增強從業人員的社會認同度、促進就業創業、引領職業教育培訓改革、推動產...

學習民法典 吸引上百台商

蘇州市台商協會17日安排了民法典專題宣講會，吸引上百名台商前來學習。

半導體展 上海登場

2021中國國際半導體展17日在滬開幕。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。