名字是真的！「豹女狼」當官 上班第一天被圍觀

四川省廣元市商務局有新官上任，黨委辦公室副主任豹女狼上班第一天被圍觀，同事們好奇的是「我還以為這是網名」，廣元市商務局原本網站關注度不高，因為「豹女狼」人事令被朋友圈轉發，而引起更多人關注。

廣元市商務局黨委辦公室副主任豹女狼今年29歲，她表示，老家在山西臨汾，當地只有他們一家人姓豹。

公開資料顯示，「豹」是一個非常古老的多民族、多源流姓氏，主要來源高辛氏、姜姓、姬姓等，主要分佈在內蒙古、四川、海南等地。「豹」在大陸的姓氏排行榜上沒有進前1000，在台灣則名列第710位。

姓「豹」已經稀有，取名「女狼」就更少，豹女狼說，讀高中時，有老師建議改一下名字，擔心以後不好找工作，但改名比較麻煩，所以就一直沿用。

豹女狼稱，因為一份人事任命，讓她成為焦點，困擾的其實是同事帶，因為很多人很好奇而打擾她周遭的同事。