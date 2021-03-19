阿里騰訊再度被約談

經濟日報 / 記者戴瑞芬／綜合報導

大陸國家網信辦、公安部昨（18）日與北京、天津、上海、浙江、廣東等地方網信部門、公安機關，以涉語音軟體和深度偽造技術，約談阿里巴巴、網易雲音樂、騰訊、小米、快手、字節跳動、映客、鯨準數服、雲帳戶、喜馬拉雅、去演等共11家互聯網企業。

據瞭解，深度偽造技術最常見是AI換臉〈deepfake〉，此外，還包括語音類比、人臉合成、視頻生成等。

透過深度偽造技術篡改或替換原始視頻，製作的偽造視頻，在大陸網路上氾濫。

經濟觀察網報導，包括阿里等11家是因未履行安全評估程序，網信辦要求企業必須就語音社交軟體和涉深度偽造技術的應用，開展安全評估，並對安全評估中發現的安全隱患及時採取有效整改措施。

大陸此前公布的《具有輿論屬性或社會動員能力的互聯網信息服務安全評估規定》要求，出現具有輿論屬性或社會動員能力的信息服務上線，或者信息服務增設相關功能﹔使用新技術新應用，使信息服務的功能屬性、技術實現方式、基礎資源配置等發生重大變更﹔用戶規模顯著增加等情形，互聯網信息服務提供者應當自行開展安全評估，對評估結果負責，並向網信部門和公安機關提交報告。

網信部門和公安機關根據對安全評估報告的書面審查情況，認為有必要的，應當依據各自職責對互聯網信息服務提供者開展現場檢查。

公安 北京 廣東

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