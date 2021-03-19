首屆大陸跨境電商交易會 福州揭幕
首屆「中國跨境電商交易會」18日在福州啟幕，聚焦「鏈接跨境全流域，共建電商新生態」主題，為傳統外貿和跨境電商間打造一座產銷相通、共贏合作的橋梁，推動傳統外貿數字化升級。
中新社報導，此次展會設置跨境電商綜合平台展區、跨境電商服務商展區、跨境電商供貨商展區、跨境電商品牌宣傳展區四大展區，共吸引全球33個跨境電商平台、35個中國大陸出口型產業帶、200餘家跨境電商服務企業、2000餘家外貿供貨企業參展。
在跨境電商綜合平台展區，亞馬遜全球開店、阿里巴巴國際站等知名跨境電商平台與會，多家平台還召開了2021年首場招商推介會；在跨境電商供貨商展區，集中展示了數碼電子、家居家飾、餐廚日用、玩具母嬰、鞋服箱包、園藝戶外、汽摩配件、寵物用品等跨境電商熱銷產品。
近年來，中國大陸多次推出支持跨境電商發展的舉措，尤其是，疫情給外貿行業帶來了衝擊的同時，也給跨境電商帶來了新的展現舞台。於18日發布的「中國跨境出口電商藍皮書」顯示，過去一年，全球電商呈現疫情之下逆勢而上的發展態勢，其中跨境電商成為突出亮點。
福建自貿試驗區福州片區管理委員會副主任梁勇表示，「中國跨境電商交易會」將藉助政策創新扶持的利好，以及去年RCEP簽署為跨境電商打開新的增量市場，發揮福建跨境電商發展底子好、韌性足的優勢，助力大陸企業疫情後出海找市場，推動傳統外貿轉型和數字化升級。
此次展會為期三天，是由大陸商務部外貿發展事務局、福建省進出口商會等主辦，同期還將舉辦2021年「絲路電商」國際合作論壇等數十場行業活動。
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