北京搶金融人才 祭出月薪6.7萬

隨後疫情時代經濟預期持續改善，銀行業人才需求也逐漸擴張。智聯招聘數據顯示，上榜全球十大金融中心的上海、北京、深圳金融人才競爭白熱化，其中，北京平均招聘月薪人民幣1萬5,813元（約新台幣6.7萬元）居領先。

騰訊網報導，金融業在2020年的招聘職位數月降11.6%，而銀行業卻逆勢增9.3%。其中，數據工程師與人工智能的招聘職位分別月增163.9%和128.1%，遠高出金融業整體需求。

此外，銀行業也需要更多產品技術人才使金融科技商業化落地，軟件研發與產品經理招聘需求環比增速均過八成。

薪資方面，北京金融人才平均招聘月薪達人民幣1萬5,813元，廣州以人民幣1萬4,445元成為第二大高薪城市。在新一城市中，薪酬高且競爭相對緩和的城市還有杭州、蘇州等長三角地域城市。以上海為軸心，長三角區域已成為大陸最為成熟的金融陣地。

從地域分布來看，在金融人才招聘需求最高的20個城市中，北京占9.3%，深圳與上海分別以6.5%、5.7%緊隨其後。成都躋身人才需求第四名，與廣州相差0.2個百分點。

科技賦能、數位化轉型是近年來金融業發展的趨勢，人工智能、區塊鏈、雲計算及大數據的深度融合。如消費信貸、供應鏈金融等金融服務，也將推動數位人才需求水漲船高。

英國倫敦Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院17日聯合發布「第29期全球金融中心指數（GFCI 29）」報告，全球前十大金融中心排名依次為：紐約、倫敦、上海、香港、新加坡、北京、東京、深圳、法蘭克福和蘇黎世。