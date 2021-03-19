台企拓展茶事業 扎根大陸25年

「大陸茶飲料市場巨大，已成為增速最快的飲料品類之一。」65歲台商劉紹寬說，去年在貴州石阡收購大宗茶400噸，2021年的目標是1200噸。

中新社報導，出生於台灣南投縣的劉紹寬，對茶有著深厚的感情，其所在的台灣隆泰食品茶業有限公司最早在南投縣鹿谷鄉凍頂山製茶。1996年，為拓展茶事業，隆泰茶業董事長劉明照決定跟隨大型飲料廠進駐江蘇，劉紹寬也隨其到大陸工作。

「扎根大陸25年開了4家公司，每年向大型茶飲料廠供應乾茶3萬噸。」劉紹寬說，自己主要負責貴州分公司，在貴州石阡收購夏秋茶並加工成大宗茶。

有「中國苔茶之鄉」美譽的石阡縣茶園種植面積近40萬畝，其中已投產的茶園有31萬畝。過去，該縣基本以春茶採摘、銷售為主，夏秋茶因人工採摘成本高、附加值低，幾乎無人採摘。隆泰茶業進駐石阡後，昔日無人問津體量頗大的夏秋茶「變廢為寶」，一畝茶園茶農可增收400元（人民幣，下同）以上。

在劉紹寬看來，合理採摘夏秋茶相當於修枝剪葉，不僅有利於茶樹過冬，還會促進來年萌發更多的春茶。除收購茶葉，劉紹寬還在石阡縣龍塘鎮承租200畝成年茶園作為茶葉基地。

「我是從台灣鄉下過來的，到了這邊就是一家人，想帶著當地鄉親們一起致富增收。」劉紹寬說，每年回台灣2次，其餘時間都與妻子在貴州致力茶產業發展。

目前，劉紹寬負責的公司已建成石阡縣茶葉收儲加工及發貨中心，並安裝了一套粗製茶全自動潔淨茶生產設備，未來公司還將持續擴增產能。

「大陸市場蘊含巨大潛力和發展機遇。」劉紹寬說，大陸提供的機會遠比台灣多，這裡是一個適合台灣年輕人發展的園地。

為吸引台灣民眾到貴州投資興業，貴州2018年發布對台「64條措施」，所有行業向台資企業全面開放，為台灣民眾在貴州投資、創業、就業、學習、生活等方面創造更好條件，在住宿、購房、辦理銀行卡等方面也提供了更多便利。