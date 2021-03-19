「雲上」廣交會 第3度舉辦

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸商務部17日披露，第129屆廣交會將於4月15日至24日繼續在網上舉辦，展期10天。這是自疫情發生以來，廣交會第三次完全「上雲」。

新華社報導，新冠肺炎疫情衝擊，2020年第127屆廣交會首次完全在網上舉辦，隨後第128屆廣交會繼續整體搬上「雲端」。兩次廣交會官網均吸引超200個國家和地區的採購商註冊觀展。

大陸商務部表示，當前形勢下，繼續在網上舉辦廣交會，有利於鞏固疫情防控和經濟社會發展成果，進一步發揮廣交會全方位對外開放平台作用，維護外貿產業鏈、供應鏈暢通運轉。

本屆廣交會展覽題材與上屆保持基本一致，出口展按16大類商品設50個展區，進口展設6大題材，所有展區自開幕之日起同時上線。本屆廣交會還專設「鄉村振興」專區，以幫助脫貧地區企業開拓國際市場。

在前兩屆線上辦展經驗基礎上，本屆廣交會將進一步優化平台功能，提升用戶體驗，便利展客商成交。為進一步助企紓困，本屆廣交會還將繼續免收企業參展費用，也不向參與同步活動的跨境電商平台收取任何費用。

「雲上」舉辦，魅力不減。前兩次廣交會期間，線上註冊參展的採購商來源地連續創新高，上一屆廣交會官網累計訪問量5117萬次。「雲上」廣交會的舉辦，推動了一大批外貿企業加快數字化轉型，以及創新研發和品牌培育的步伐。

疫情 新冠肺炎 電商

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