陸第2家 北京金融法院成立

北京市高級人民法院18日通報，北京金融法院正式成立。新設的北京金融法院專門管轄應由北京市的中級人民法院管轄的金融民商事案件和涉金融行政案件。北京金融法院是繼2018年上海金融法院設立後，大陸設立的第二家金融法院。

中新社報導，2020年北京市金融機構資產總量超過150兆元人民幣，占中國大陸一半以上，金融業成為北京經濟的第一大支柱產業。

北京高院副院長安鳳德表示，目前，在北京註册的法人金融機構達到832家，金融發展和創新引發大量疑難、複雜、新類型金融糾紛進入訴訟領域。北京金融法院設立，對金融案件進行集中管轄，有利於優化金融審判資源配置，有效防範化解金融風險。

安鳳德強調，北京金融法院要著眼金融服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革三大任務。

針對北京金融法院管轄範圍，該院院長蔡慧永表示，管轄北京市轄區內應由中級人民法院受理的下列第一審金融民商事案件：證券、期貨交易、營業信託、保險、票據、信用證、獨立保函、保理、金融借款合同等金融民商事糾紛，以及涉金融行政案件。

對於境內投資者以發生在中華人民共和國境外的證券發行、交易活動或者期貨交易活動損害其合法權益為由向北京金融法院提起的訴訟，及境內個人或者機構以中華人民共和國境外金融機構銷售的金融產品或者提供的金融服務損害其合法權益為由向北京金融法院提起的訴訟，由北京金融法院管轄。

該法院按照直轄市中級法院設置，屬於專門人民法院，共設7個內設機構，首批配備25名法官。