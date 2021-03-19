學習民法典 吸引上百台商

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

蘇州市台商協會17日安排了民法典專題宣講會，吸引上百名台商前來學習。

中新社報導，上海尤里卡律師事務所台籍律師張自良自2004年起就在大陸從事與法律相關的工作。他表示：「大陸的法律愈來愈詳盡、司法體係也愈發健全。在大陸投資、工作、求學有了更加完善的司法保障，大家在大陸生活得更安心。」

創業台青吳文智一直關注著大陸民法典的制定。民法典頒布後，他馬上找來一本認真研讀。在吳文智看來，民法典涉及物權、合同、債權等方方面面，特別是合同部分和台商的經營活動息息相關，學習、運用好民法典，能更好地解決台企面臨的涉法涉訴問題。他建議台商台胞多多學習、瞭解民法典，保障在大陸的合法權益。

會上，蘇州市台辦人員還向兩岸婚姻家庭、蘇州大學台胞台屬聯誼會、蘇州市台青會等贈送了「中華人民共和國民法典」。

台商 司法

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