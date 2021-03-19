第四批18個新職業 職訓師、調飲師入列

大陸官方18日發布第四批18個新職業。新職業發布，對增強從業人員的社會認同度、促進就業創業、引領職業教育培訓改革、推動產業發展等，具有重要意義。

中新社報導，這是「職業分類大典（2015年版）」頒布以來發布的第四批新職業。18個新職業具體包括：集成電路工程技術人員、企業合規師、公司金融顧問、易貨師、二手車經紀人、汽車救援員、調飲師、食品安全管理師、服務機器人應用技術員、電子數據取證分析師、職業培訓師、密碼技術應用員、建築幕牆設計師、碳排放管理員、管廊運維員、酒體設計師、智能硬件裝調員、工業視覺系統運維員。

此批新職業有四方面特點：一是數字化技術發展催生出新職業。如「電子數據取證分析師」。隨著互聯網技術發展，電子數據取證作為一種全新的取證技術廣泛應用於刑事訴訟活動中。電子數據調查分析服務也由司法機關逐漸延伸至其他行政執法部門和大型企事業單位。

二是企業高質量發展孕育出新職業。如「企業合規師」。企業合規管理是對企業法律、財務、審計、進出口、社會責任等多方面進行合規管控，具有較強的綜合性、獨立性和技術性。

三是綠色發展理念和食品安全要求湧現出新職業。如「碳排放管理員」，從業人員將在碳排放管理、交易等活動中發揮積極作用，有效推動溫室氣體減排。「食品安全管理師」未來會有巨大的市場需求。

四是人民日益增長的美好生活需要派生出新職業。如「二手車經紀人」，通過提供專業化的交易諮詢和交易服務，滿足公眾對汽車的個性化需求。「調飲師」作為新興職業，不僅有利於促進靈活就業，還可帶動茶葉、奶類及果蔬等產業的發展。