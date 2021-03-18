聯想控股砸68億收購晶片商富瀚微15.9%股權

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
聯想控股以人民幣15.4億收購晶片生產商富瀚微15.9%股份。（圖／取自搜狐）
聯想控股以人民幣15.4億收購晶片生產商富瀚微15.9%股份。（圖／取自搜狐）

大陸個人電腦龍頭聯想集團的母公司聯想控股表示，將以人民幣15.4億元（約新台幣68億）收購晶片生產商富瀚微的15.9%股份，以促使業務多元化。

香港經濟日報報導，聯想控股17日表示，聯想控股旗下全資附屬公司東方企慧三度從私人公司杰智控股手中收購合計約1,275萬股富瀚微股份，占富瀚微已發行股本比例15.94%。聯想控股指出，未計相關交易費用，收購平均每股富瀚微約人民幣120.98元（約新台幣535元），累計總現金代價約人民幣15.4億元。

據了解，富瀚微為專注於以影音為核心的專業安防、智慧硬體、汽車電子領域晶片設計開發的企業。富瀚微在晶片算法研究、IP核開發、SoC晶片（系統單晶片）實現、產品解決方案開發等累積了一系列自主核心技術，且保持高比例投入研發。

同時，汽車電子領域也逐步成為富瀚微新的業務增長點，其車規級產品已拓展到品牌車企且有機會深入合作。

聯想控股指出，此次該公司入股富瀚微是看好半導體賽道和泛安防領域的長期發展潛力，有望提升該公司財務投資板塊的投資收益回報，且符合財務投資的資產配置要求。公司自入股富瀚微後，將與富瀚微管理團隊一起在半導體產業進行更深入的合作。

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