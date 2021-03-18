林毅夫：2035年前大陸有年均8%增長潛力 未必要全發揮

北京大學國家發展研究院名譽院長、十四五規劃專家諮詢委員會副主席林毅夫18日表示，到2035年以前，大陸應該還有每年8%的經濟增長潛力。但他同時強調，所有增長潛力不一定要全部發揮。

澎湃新聞報導，林毅夫在北大國發院發表演講時出，大陸要實現高品質增長，必須解決環境問題、碳中和問題、城鄉差距問題、「卡脖子」問題等，這些問題必須應對，但有8%的增長潛力，實現5%到6%的增長，應該還是遊刃有餘的。

他認為，到2025年大陸人均GDP超過1.25萬美元，跨過高收入國家門檻，完全有可能，現在全世界生活在高收入國家的人口只占世界人口的16%，如果大陸能擺脫中等收入陷阱，全世界高收入國家人口可以翻一番。

林毅夫根據研究，表示2036年至2049年，大陸每年還有6%的增長潛力，考慮到高品質增長，實現每年4%左右的增長完全有可能，到2049年，大陸人均GDP可以達到美國的一半。

他指出，學界有些人對大陸未來發展的潛力不看好有兩個原因，一是說大陸過去的42年發展得太快了，根據賓州大學世界數據庫，按照購買力平價（PPP）計算，大陸2019年人均GDP已經達到14,129美元，德國與日本在達到該數值後16年的平均經濟增速是2.3%與4.4%，所以有些學者推理大陸未來增速也應該在5%以下。

第二個原因是人口老齡化，大陸確實出現了人口老齡化，然後再看其他國家，出現人口老齡化的國家增長速度都很慢。

林毅夫則解釋，發達國家的技術產業在全世界前沿，技術創新、產業升級必須靠自己的發明，投資與風險都非常大，進步的速度非常有限，而發展中國家可以利用這種技術差距，以引進技術作為技術創新和產業升級的來源，成本和風險都比較小，懂得利用這種方式的發展中國家，經濟發展的速度就可以比發達國家快。

他強調，看未來的發展潛力不是看現在的發展水準，而是要看和發達國家的差距有多大，德國與日本案例的情況是，按購買力平價計算，德國達到14,120美元左右是1971年，那時德國人均GDP已經是美國的72.4%，已是全世界最發達國家之一，沒有任何後來者優勢。

日本是1975年，人均GDP已經到美國的69.7%，技術也已經到世界最前沿，經濟增長必須靠自己發明了，慢下來是當然，而大陸當前人均GDP還只有美國的22.6%。