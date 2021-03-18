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微博第4季營收5.1億美元 年增10%

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
微博首席執行官王高飛。騰訊科技
微博首席執行官王高飛。騰訊科技

微博18日在美股盤前公布財報，去年第4季營收5.1億美元，年增10%；淨利潤為2,900萬美元，較上年同期的9,510萬美元下降70%。

其中廣告和行銷營收4.535億美元，年增12%；附加值服務營收5,990萬美元，年減3.7%。

此外，月活躍用戶淨增500萬，年減91%。

新浪財經報導，微博首席執行官王高飛表示，去年微博以穩健的業績表現畫上句點，在去年的非常時期，微博充分證明了自身作為大陸領先社交媒體不可或缺的價值，服務於使用者公開社交領域的需求，並進一步加強了視頻和社區產品的功能。

王高飛指出，商業化方面，公司的營收和利潤在第4季恢復了穩健增長的態勢，進入2021年，微博將充分把握市場加速線上化的機會，透過差異化的社交廣告產品和持續優化的廣告競價體系，獲取市場增量的廣告預算。

微博同時宣布，任命王巍、曹菲，分別為為首席運營官（COO）和首席財務官（CFO），立即生效。

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