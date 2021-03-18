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長和去年獲利下滑27% 遜於預期

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
長和主席李澤鉅。香港經濟日報
長和主席李澤鉅。香港經濟日報

香港首富李嘉誠創辦的長和今（18）日公布2020年業績，去年獲利港幣291億元，年減27%，遜外界預期。股價當日微幅收漲1.3%。

彭博數據統計，11家券商平均預期，長和去年獲利年跌12%至港幣294億元。財報顯示，長和去年營收港幣4,038億元，年跌8%。

長和主席李澤鉅在業績報告中表示，全球大部分企業於2020年均面對前所未見的挑戰。集團受到疫情以及石油、天然氣及煉油產品價格大幅下跌的影響。幸而，大陸自第2季起復甦，以及全年推出龐大財政及貨幣支援，帶來穩定市場效應，集團經營業務所在多個國家的經濟狀況於下半年有所改善。

展望2021年，其他主要經濟體前景仍然不明朗，加上新變種病毒威脅未明確，大量地緣政治風險，不穩定貿易、英國脫歐帶來的危機，以及由前所未有環球債務水平所引起之宏觀經濟風險。預料疫情待全球有效推出疫苗後將會好轉，經濟狀況應得以改善。

李澤鉅又稱，於2021年，經營境況將與2020年下半年相若，而集團仍會靈活應對，同時繼續將僱員及客戶健康與安全置於首位，並保持穩健的資產負債水平與流動資金。

疫情 疫苗

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