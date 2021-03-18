經濟復甦 前2個月大陸FDI年增31.5%

大陸商務部今（18）日公布，今年前兩個月，大陸實際使用外資（FDI）人民幣1,767.6億元（約新台幣7,600億元），年增31.5%。大陸美國商會日前報告稱，61%的受訪企業仍視大陸為首選投資目的地。

第一財經報導，從行業看，服務業實際使用外資人民幣1417.4億元，年增48.7%，占全大陸實際使用外資的八成。其中，批發和零售業、住宿和餐飲業、租賃和商務服務業分別增54.1%、45.6%、70.3%。

去年前兩月受疫情等影響，大陸實際使用外資人民幣1,344億元，年降8.6%。「部分去年受疫情影響較大的行業，如住宿餐飲、批發零售等，也出現較大反彈。去年同期基數較低也是一個重要原因。」高峰對此解釋道。

高峰強調，今年前兩個月大陸使用外資實現較快增長，主因是大陸國民經濟保持恢復性增長態勢，外國投資者對大陸經濟發展前景的信心不斷增強，

今年前兩月對外非金融類直接投資(ODI)為人民幣993.8億元，年降7.9%。

大陸商務部發言人高峰表示，首兩月，大陸對「一帶一路」沿線國家非金融類直接投資30.5億美元，年增12.1%，占同期總額的19.9%，較上年提升2.4個百分點。

他稱，前兩月部分領域投資增幅較大，地方企業對外投資保持增長。對外承包工程集中於基礎設施領域，轉型升級步伐加快。