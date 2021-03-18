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聯合國預測：今年全球經濟增4.7% 大陸增8.1%
聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)今（18）日發布報告，預測今年全球經濟將增長4.7%，增速快於去年的預期。此外，預期大陸經濟將增長8.1%。
信報財經報導，報告顯示，若與疫情前的增長趨勢相比，今年年底全球經濟仍將收縮超過10兆美元，發展中國家受影響最為嚴重。多邊合作不平等、債務和投資不足等問題，都將對未來經濟韌性造成威脅，並可能出現持續的經濟動盪。
大陸經濟方面，大陸將今年的經濟增長目標定為6%以上，聯合國貿發會議預計大陸經濟將增長8.1%，並預測大陸能繼續成功遏制疫情，加速疫苗接種，將有助於推動個人消費經濟的復甦。
聯合國還預計，北京政府將維持對新的基礎設施項目的支持，確保公共支出健康擴張，個人投資也將強勁反彈。
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