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海星氾濫 沒想到如今供不應求
青島膠州灣因為海星氾濫，狂食養殖的蛤蜊和海蠣，漁民損失慘重。不過，短短一周局面大逆轉，原本入侵的海星因為具有藥用經濟效益，外來客商大舉收購而搶手，已出現供不應求。
大陸央視報導，膠州灣紅島灘塗養殖戶、碼頭承包商反映，因為海星氾濫消息曝光後，外地客商來了很多專程搶購，現在海星供不應求，車都裝不滿了。
新京報報導，收購商大部分來自遼寧丹東，也有來自山東威海等地，打出「有多少收多少，不限量。」
起初海星氾濫時，收購商到場收購價約為每斤人民幣3元，而這幾天海星收購價每斤已超過5元。不過海星捕撈量已從每天從4萬到5萬斤，現在降到2萬多斤。
初步估算，海星氾濫後至今近一周，當地漁民捕撈海星已逾45萬斤。
海星之所以搶手，是因為具有經濟價值。據中科院海洋所研究員張光濤表示，海星在性成熟的時候有食用價值，可以作為藥材使用，但也不能吃得太多。
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