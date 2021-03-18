阿里、騰訊又被約談 涉語音軟體和深度偽造技術

大陸國家網信辦、公安部今日連動北京、天津、上海、浙江、廣東等地方網信部門、公安機關，以涉語音軟體和深度偽造技術，約談阿里巴巴、網易雲音樂、騰訊、小米、快手、字節跳動、映客、鯨準數服、雲帳戶、喜馬拉雅、去演等11家互聯網企業。

據瞭解，深度偽造技術最常見是AI換臉〈deepfake〉，此外，還包括語音類比、人臉合成、視頻生成等。

透過深度偽造技術篡改或替換原始視頻，製作的偽造視頻，在大陸網路上氾濫。

經濟觀察網報導，包括阿里等11家是因未履行安全評估程式，網信辦要求企業必須就語音社交軟體和涉深度偽造技術的應用，開展安全評估，並對安全評估中發現的安全隱患及時採取有效整改措施。