快訊

綠營拋議題轉移公投焦點？國民黨設定戰略「不上鉤」

按摩店大屠殺：亞特蘭大8死算不算「亞裔種族攻擊」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸推「墓地貸」 解決死無葬身之地的風險

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
大陸貸款五花八門，成家有彩禮貸。取自搜狐
大陸貸款五花八門，成家有彩禮貸。取自搜狐

買車辦車貸，買房辦房貸，大陸貸款五花八門、無奇不有，成家有彩禮貸，生孩子有二胎貸，央視報導，為瞭解決死無葬身之地的風險，甚至出現了墓地貸，只要貸款就可以買到墓地。

報導指出，雲南村鎮銀行和陵園合推的「墓地貸」預計在清明節上線，申辦理只需一周就可以取錢購買墓地。「墓地貸」強調最高額度媒有上限，貸款期限為10年，但視需要房產等抵押物。

令人匪夷所思的是，銀行還推出了首付〈頭期款〉70%買墓地的優惠活動。比如一萬元的墓地，先首付7千元，只要過了6年時間，這塊墓地就可以使用，剩下的3000元不用繳納；如果在6年內使用，需要按照比例繳納；離6年時間越近繳納越少，反之越接近3000元。

央視報導，「墓地貸」背後凸顯的是地方墓地價格水漲船高、一墓難求的事實。要留意的是，「墓地貸」恐是掛羊頭、賣狗肉的信用貸，增加後輩代際的債務負擔，放大了居民的債務風險。

大陸村鎮銀行推墓地貸，只要貸款就可以買到墓地。取自央視網
大陸村鎮銀行推墓地貸，只要貸款就可以買到墓地。取自央視網

延伸閱讀

台中消防車墓地巡邏 不慎跌落4公尺深山谷2消防員輕傷

清明前夕的佳音 陳玉珍協助金門城陳氏宗親購回祖墳

氣候乾旱缺水防火災 消防署提醒掃墓要「4不2記得」

清明掃墓火災逾千起 消防署籲4不2記得

相關新聞

中芯將斥資660億元 再建一座12吋廠

中芯國際17日晚間公告，將攜手深圳市政府，引入第三方資金，計劃投資23.5億美元（約新台幣664億元）建設一座月產能約4...

陸推「墓地貸」 解決死無葬身之地的風險

買車辦車貸，買房辦房貸，大陸貸款五花八門、無奇不有，成家有彩禮貸，生孩子有二胎貸，央視報導，為瞭解決死無葬身之地的風險，...

拼多多董座黃崢辭職 單日市值蒸發4,000億元

大陸電商巨頭拼多多昨宣布，創始人、董事長黃崢將辭職，由聯合創始人、現任CEO陳磊接棒。在美股價大跌7.1%，收149.4...

順豐控股去年營收、獲利雙成長 股價扯後腿

大陸快遞龍頭順豐控股昨晚發布去年財報，營收增37.2%，獲利增26.3%。不過，資本市場似乎不滿意，今（18）日股價開高...

國家安全為由 美撤銷2家陸電信服務授權

以國家安全為由，美國聯邦通信委員會（FCC）在當地時間17日表示，已開始撤銷中國聯通美洲公司和太平洋網路公司及其全資子公...

SWIFT：2月人民幣國際支付維持全球第5

環球銀行金融電信協會（SWIFT）在比利時當地時間17日發布數據，今年2月，在基於金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。