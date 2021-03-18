陸推「墓地貸」 解決死無葬身之地的風險

買車辦車貸，買房辦房貸，大陸貸款五花八門、無奇不有，成家有彩禮貸，生孩子有二胎貸，央視報導，為瞭解決死無葬身之地的風險，甚至出現了墓地貸，只要貸款就可以買到墓地。

報導指出，雲南村鎮銀行和陵園合推的「墓地貸」預計在清明節上線，申辦理只需一周就可以取錢購買墓地。「墓地貸」強調最高額度媒有上限，貸款期限為10年，但視需要房產等抵押物。

令人匪夷所思的是，銀行還推出了首付〈頭期款〉70%買墓地的優惠活動。比如一萬元的墓地，先首付7千元，只要過了6年時間，這塊墓地就可以使用，剩下的3000元不用繳納；如果在6年內使用，需要按照比例繳納；離6年時間越近繳納越少，反之越接近3000元。