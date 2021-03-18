拼多多董座黃崢辭職 單日市值蒸發4,000億元

大陸電商巨頭拼多多昨宣布，創始人、董事長黃崢將辭職，由聯合創始人、現任CEO陳磊接棒。在美股價大跌7.1%，收149.46美元。

16日收盤市值為1,975億美元，受消息影響，17日收盤市值落至1,832.8億美元，單日蒸發逾142億美元（約新台幣4,000億元）。

騰訊網報導，拼多多發布2020年第4季及全年財報，第4季營收為人民幣265.47億元，年增146%，淨虧損為人民幣13.76億元。上年虧損人民幣8.15億元。

黃崢去年7月卸任拼多多CEO，但仍是該公司最大股東。華爾街日報引述消息人士透露，自從黃崢早前卸任CEO後，已經不再負責拼多多的日常運營。黃崢正與大陸多間大學院校討論建立生物科技研究實驗室，未來將在這些實驗室研究生物技術。

黃崢在致股東信中承諾，他個人名下的股票在未來三年內繼續鎖定不出售。不再擔任董事長和管理職位後，他所持股份的超級投票權也隨之失效，名下股份的投票權將委託給拼多多董事會。

他又稱，疫情加速了拼多多運營方面的改進，更催生了、鍛煉了新一代的領導者、管理者，「是時候逐步讓更多的後浪起來塑造屬於他們的拼多多」。

拼多多在過去幾年對農業領域的貢獻主要還是在流通領域，未來要通過對農產品種植過程的控制及對食品科學和生命科學領域的研究，確保拼多多能夠高速高質量發展。作為創始人，他想要跳脫出來「去摸一摸十年後路上的石頭」。