順豐控股去年營收、獲利雙成長 股價扯後腿
大陸快遞龍頭順豐控股昨晚發布去年財報，營收增37.2%，獲利增26.3%。不過，資本市場似乎不滿意，今（18）日股價開高走低，早盤一度跌4.7%，緩步震盪走穩。
新浪財經報導，財報顯示，順豐控股去年營收人民幣1,539.87億元，年增37.2%；獲利人民幣73.26億元，年增26.3%；每股收益人民幣1.64元，年增24.2%。
其中，限時件業務收入年增17.41%；經濟件業務收入年增64%，貢獻超過40%的整體收入增量。其他業務板塊持續保持高速增長，合計收入年增51.21%。
伴隨著電商的快速發展，快遞行業價格戰仍在加劇。財報指出，近年來，快遞行業單票價格持續下滑，快遞平均單價從2007年的每件人民幣28.5元，下滑至2020年的每件人民幣10.55元，主要原因在於占快遞業務量較大比例的電商快遞增速較快，且電商快遞競爭同質化嚴重，價格競爭成為電商快遞擴大市占率的主要手段。
對於行業的未來發展，順豐方面認為，快遞行業仍將保持較快發展速度，行業集中度保持高位，龍頭壁壘加固。當前大陸大物流市場規模龐大，除快遞等細分領域集中度較高外，上下游其他細分行業（如快運、供應鏈市場等）仍處於高度零散的狀態。
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