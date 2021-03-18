國家安全為由 美撤銷2家陸電信服務授權

以國家安全為由，美國聯邦通信委員會（FCC）在當地時間17日表示，已開始撤銷中國聯通美洲公司和太平洋網路公司及其全資子公司ComNet在美國提供電信服務的授權。

路透報導，FCC聲明中稱，「促進國家安全是委員會公共利益責任的組成部分，旨在保護國家的電信基礎設施免受潛在的安全威脅。」

FCC將上述企業形容成「間接並最終由大陸政府擁有和控制」的企業，並宣稱該機構「對大陸國有企業的下屬公司容易受到大陸政府的剝削、影響和控制表示擔憂」。

聲明還聲稱，上述公司在現階段未能消除美國政府對其授權的嚴重擔憂。

去年以來，美國方面對於大陸電信企業的遏制從未間斷。報導指出，美國聯邦通信委員會在去年4月發布命令，警告可能吊銷中國聯通美洲公司、太平洋網絡公司和中國電信公司這三家大陸國營電信公司在美國的運營許可證。同年12月，美國聯邦通信委員會（FCC）針對華為和中國電信採取行動，表示已開始啟動撤銷中國電信在美業務運營授權。

上周，美國聯邦通信委員會據2019年頒布的一項旨在保護美國通信網路的法律發布最新「黑名單」，認定五家中國公司對美國國家安全構成威脅。這五家企業分別是華為、中興、海康威視、海能達和大華。

對此，大陸外交部發言人趙立堅曾表示，敦促美方遵守市場經濟原則，停止將國家安全泛化，將經濟問題政治化的錯誤做法，停止對大陸企業的無理打壓。