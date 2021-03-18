SWIFT：2月人民幣國際支付維持全球第5

環球銀行金融電信協會（SWIFT）在比利時當地時間17日發布數據，今年2月，在基於金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣全球支付排名維持全球第五位。

中證網報導，數據顯示，人民幣全球支付占比由1月的2.42%降至2月的2.2%；從金額來看，2月人民幣支付金額較1月減少13%，同期全球所有貨幣支付金額總體減少4.2%。

今年2月在主要貨幣的支付金額排名中，美元、歐元、英鎊和日元分別以38.43%、37.13%、6.57%和3.18%的比率位居前四位。

此外，若以歐元區以外的國際支付作為統計，人民幣位列第六，占1.53%。