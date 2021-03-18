大陸非洲豬瘟 出現新變種

英國《金融時報》報導，大陸非洲豬瘟已經出現新變種，報導引述科學家表示，大陸農民廣泛使用未經批准的疫苗，可能是導致新毒株產生的原因之一。

由於病毒變種和非法疫苗難控，北京方面原本預測，今年的豬肉供應將會穩步回升，但分析師表示，新的病毒毒株可能會讓這些預測落空。

報導強調，雖然大陸一直在進行疫苗進行臨床試驗，但目前還沒有治療或治癒非洲豬瘟的方法。

大陸畜產業豬價資訊平臺豬e網，引述中國獸醫學報今年2月出刊，由軍事科學院軍事獸醫研究所《1株非洲豬瘟病毒自然變異毒株的鑒定》論文指出，從主動監測的樣品中，分離到1株原自湖北某地的非洲豬瘟病毒自然變異株。

金融時報報導，北京恩睿康農業技術諮詢公司朱穩森表示，有跡象表明，非洲豬瘟正在從致命性疾病轉變為慢性疾病。

投行荷蘭合作銀行(Rabobank)分析師札斯廷•謝拉德(Justin Sherrard)將他對今年大陸豬肉產量增速的預測從此前的10%至15%，下調到8%至10%，理由是病毒出現了新變種。