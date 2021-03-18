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2月售屋翻倍 多地房市過熱

聯合報 / 記者李仲維／綜合報導

大陸房企2月銷售業績陸續出爐，去年因疫情銷售基數較小，多數房企銷售金額年增率大幅攀升，多數業者銷售超過預期，商品房銷售面積和銷售金額均翻倍增長，多地房市出現過熱訊號。

中國證券報報導，業界人士指出，目前大陸房地產開發投資已恢復常態。從銷售情況看，今年前兩個月，商品房銷售面積和銷售金額比去年同期均翻倍增長。

大陸國家統計局公布的數據顯示，今年前兩個月，商品房銷售面積、銷售金額比去年同期翻倍，比2019年同期分別增長23%和50%。

諸葛找房資料研究中心分析師王小嬙分析指出，2月新房、二手房上漲城市數量持續增加。從價格漲幅來看，2月新房價格漲幅繼續擴大，二手房價格漲幅略有收窄。

從2月70城新建商品住宅房價指數來看，一線城市新建商品住宅銷售價格比1月上漲0.5%。其中，北京、上海、廣州和深圳分別上漲0.7%、0.5%、0.9%和0.1%。徐州新房價格漲幅居冠，比1月上漲1.2%。

王小嬙認為，近期市場需求大量釋放，市場活躍度高，促使上海、深圳、廣州等城市緊急加碼調控。預計後期隨著政策逐漸發酵，價格漲幅或將逐漸回落。

對於後市，克而瑞研究中心指出，房地產銷售端市場熱度有望慣性延續。進入「金三銀四」，房企推案積極性提升，將帶動銷售規模持續走高。

房地產 上海 二手房

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