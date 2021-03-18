閩台農業融合 福建推鄉村振興

深化閩台農業融合發展，將成為福建力推鄉村振興的突出亮點。福建官方17日通報，到2025年，福建農業農村現代化取得重要進展，農業基礎設施現代化邁上新台階。

中新社報導，從福建省政府發布的「關於全面推進鄉村振興加快農業農村現代化的實施意見」可見，加快農業農村現代化對福建全方位推動高質量發展意義重大，解決好發展不平衡不充分問題，迫切需要補齊福建省農業科技創新能力不強、農村人才短缺、鄉村基礎設施和公共服務不健全等短板弱項，推動城鄉協調發展。

農業是閩台融合發展的重要領域。去年，福建新批台資農業項目68個。截至目前，福建省累計批辦台資農業項目2789個，合同利用台資42.2億美元，全省農業利用台資的數量和規模繼續保持大陸各省份第一。

多位專家受訪時表示，深化閩台農業融合發展依舊是福建力推鄉村振興的發力點。當地官方披露，將加大政策扶持力度，推動兩岸農業資源要素深度對接，在中國大陸保持對台農業合作交流領先優勢；推進6個大陸國家級台灣農民創業園升級發展，加快9個閩台農業融合發展產業園建設，打造一批引領現代農業發展的龍頭企業；推動閩台農業合作推廣示範縣和閩台農業融合發展基地建設，加大台灣農業「五新」推廣。

當地官方還指出，將辦好海峽論壇和海峽兩岸農博會、海峽兩岸（三明）林業博覽會等重要展會，深入開展台灣農民福建行，鼓勵舉辦台灣高校學生農業教學實踐活動，密切兩岸基層交流交往。