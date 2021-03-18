兩岸青年創業 山西對接拚商機

山西首家海峽兩岸青年創新創業基地16日下午舉行第一場合作對接會，兩岸企業入駐基地的同時，各項晉台企業的戰略合作也同步達成。

中新社報導，漳州台商投資區兩岸青年創業基地負責人盧介凡、漳州康巨商貿有限公司負責人賴聖勛等在大陸創業多年的青年台商，分別對其企業產品進行介紹推廣，品類包括海鮮凍品、美容護膚、新材料、農產品等。

台商黃冠男是山西瑪薇農業科技有限公司總經理，從2011年到山西後，長期負責農貿園區、文旅項目的頂層設計。他表示，入駐山西佳德海峽兩岸青年創新創業基地，將為台商帶來更多商機，希望藉此平台結識更多青年夥伴。

山西博潤苑水產有限公司、天鎮縣天之潤農業科技開發有限公司、山西中大生物科技有限公司與山西佳德海峽兩岸青年創新創業基地簽署戰略合作協議；蘇州立天食業有限公司、漳州台商投資區兩岸青年創業基地簽署基地入駐協議；大同市冰華食品有限公司、山西宜發同誠農業發展有限公司、山西恒宗黃芪生物科技集團有限責任公司分別與山西洋集集海峽兩岸網絡科技有限公司簽署戰略合作協議。

山西佳德海峽兩岸青年創新創業基地是由山西省台辦和山西省轉型綜合改革示範區共同打造，是目前山西省唯一一個針對兩岸青年及企業的孵化平台，旨在實現山西和台灣兩地的文化、經貿等多方面融合發展。