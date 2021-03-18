代餵貓、雲監督…線上商品賣服務

春節期間，華靜每天乘坐公交車去客戶家中，幫忙餵貓、陪貓玩、清理貓砂並帶走垃圾。客戶與她從未謀面，是在線上二手交易平台上下單後將房門鑰匙直接寄來並微信告知了地址。

新華社報導，25歲的華靜是湖北人，在位寧夏銀川市從事財務工作，家中養了兩隻貓咪。「上門餵貓」是她的副業，想法源於她去年疫情時的親身經歷。

2020年1月，華靜返回湖北老家後正好遇上新冠肺炎疫情爆發，無法按原計畫回到銀川，只好拜託同事幫忙餵貓。想到許多人會有類似需求而自身對養貓又頗有經驗，華靜返回銀川後，就在年輕用戶居多的線上二手交易平台「閒魚」上發布了同城「上門餵貓」的服務信息，為一些無法照顧貓咪的人提供服務，一次30元（人民幣，下同）。

「在大城市，有這種需求的年輕人更多。」華靜說，目前已接到10單。在二手交易平台上，用戶已不再局限於買賣二手商品，而是提供和尋找更多服務。據統計，今年春節期間，「閒魚」平台同城代餵貓咪的總接單量超過3萬。

「閒魚」的同城服務中，還有清明節「代掃墓」、交換房屋居住等。

35歲唐女士從去年9月開始，以「岸上學姐」的用戶名在一個二手交易平台上提供「雲監督」服務，7個月已服務500多名學子。監督一日收費5元，客戶最多時，唐女士月收入可過萬元。

「雲監督」就是請人通過微信、視頻會議等軟件來監督自己完成學習或健身等計畫，達成目標。唐女士是電子商務專業本科畢業生，也是上班族，偶然在二手平台上了解到「雲監督」，就抱著試試看心態開始運營。