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大陸晶片製造 關鍵設備再突破

聯合報 / 記者李仲維／綜合報導
中國大陸實現離子注入機全譜系產品自製化，助力芯片製造。圖為中國電科旗下電科裝備科技人員對研製成功的離子注入機進行相關測試。（中新社資料照）
中國大陸實現離子注入機全譜系產品自製化，助力芯片製造。圖為中國電科旗下電科裝備科技人員對研製成功的離子注入機進行相關測試。（中新社資料照）

大陸晶片製造關鍵設備再突破！中國電子科技集團17日宣布，該集團旗下裝備子集團技術突破，成功完成離子注入機全譜系產品國產化，工藝覆蓋至28奈米，為大陸晶片製造產業鏈補上重要一環。

中國電子科技集團表示，這次突破的關鍵技術包括中束流、大束流、高能、特種應用及第三代半導體等離子注入機，工藝段覆蓋至28奈米，為大陸晶片製造產業鏈補上重要一環，為全球晶片製造企業提供離子注入機一站式解決方案。

第三代半導體材料是以碳化矽（SiC）及氮化鎵（GaN）為材料主流。相較傳統第一、二代材料如矽（Si）、砷化鎵（GaAs）等，第三代半導體具備高功率、耐高溫、高崩潰電壓、高電流密度及高頻等特性，更能因應電動車、綠能、5G基地台、雷達及快充等發展趨勢。

第三代半導體也是日前落幕的大陸全國人大、政協兩會關鍵詞之一。根據甫通過的第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要，在積體電路領域方面，綱要提及要取得碳化矽（SiC）、氮化鎵（GaN）等寬禁帶半導體的發展。

第一財經援引機構分析，第三代半導體最主要的困難是材料製備，其他環節可以實現大陸國產化程度非常高，加上大陸官方在政策和資金方面大力支持，行業技術追趕速度更快、門檻准入較低、國產化程度更高，中長期給大陸國內功率半導體企業、襯底材料供應商帶來更多發展空間確定性更強。

大陸全國政協委員王文銀稱，隨著第三代半導體行業的觸角向5G基地台、特高壓、城際高鐵交通、新能源充電樁等關鍵領域延伸，大陸半導體行業發展風口已至。多數專家也對大陸第三代半導體的發展抱持積極態度，認為第三代半導體材料可以讓大陸擺脫積體電路被動的局面，成為晶片技術追趕和超車的良機。

大陸工信部電子資訊司司長喬躍山日前表示，將繼續加大對汽車半導體的技術攻關，推動汽車半導體生產線製造能力提升，指導車規級驗證試用能力建設。

中國電科是中國大陸軍工電子主力軍、網信事業「國家隊」，目前旗下包括47家大陸國家級研究院所、11家上市公司在內的企事業單位500餘家，員工20餘萬名。

半導體 基地台

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