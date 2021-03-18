供需兩旺 大陸2月信貸增1.36兆

2月份中國大陸人民幣貸款增加1.36兆元，同比多增4529億元（人民幣，下同）。專家表示，2月歷來是貸款投放的「小月」，今年2月信貸增長較多，足見當前實體經濟需求旺盛，信貸呈現供需兩旺態勢。

新華社報導，中國人民銀行日前發布的金融統計數據顯示，2月末，大陸人民幣貸款餘額177.68兆元，同比增長12.9%，增速分別比上月末和上年同期高0.2個和0.8個百分點。

中國民生銀行首席研究員溫彬認為，儘管疫情對去年2月信貸需求和投放造成擾動，但2016年至2020年數據顯示，這5年2月平均新增人民幣貸款為9055億元，可見今年2月信貸供需較旺盛。

前兩個月，大陸新增人民幣貸款4.94兆元。2月新增貸款結構明顯優化，超八成新增貸款投向實體經濟，且中長期貸款增長明顯。數據顯示，2月企（事）業單位貸款增加1.2兆元，其中，中長期貸款增加1.1兆元。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，2月新增人民幣貸款的期限結構繼續向中長期傾斜，說明實體經濟持續向好、企業融資需求強勁。在不搞「大水漫灌」前提下，加大對重點領域和薄弱環節的中長期貸款支持力度。

溫彬認為，2月M2增速回升，整體平穩。更加靈活精準的貨幣政策將更好助力經濟穩定恢復、激發活力。

今年大陸的政府工作報告提出，金融機構要堅守服務實體經濟的本分。專家認為，銀行將把服務實體經濟放到更加突出的位置。在保持宏觀槓桿率基本穩定的背景下，貨幣政策將加強結構性調節，加大對製造業、普惠金融、科技創新、綠色發展等領域的信貸支持力度。

王青認為，政策繼續強調加大對製造業貸款支持力度，推動近期企業中長期貸款同比大幅多增。未來，隨著政策逐步落地，製造業貸款比重將進一步提升，支持製造業設備投資力度將增大。