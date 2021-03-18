大陸富裕家庭 3成去年下半年增富

中國大陸財富管理行業智庫植信投資研究院17日在上海發布首期「植信中國財富指數」稱，參與指數調研的中國大陸富裕家庭中，有三成2020年下半年以來實現了財富增長，多數富裕家庭主要在中國大陸境內投資。

中新社報導，本次調研的對象為大陸一線及重點城市家庭流動資產100萬元（人民幣，下同）以上且家庭資產規模1000萬元以上，以及二線城市家庭流動資產50萬元以上且家庭資產規模500萬元以上的富裕家庭，受訪富裕家庭總數為1821戶。

從調研結果來看，去年下半年以來，30%受訪富裕家庭財富出現增長、5%的家庭財富有所減少、65%的家庭財富基本不變。從城市來看，一線城市富裕家庭的財富增長率（31%）略高於二線城市（29%）；從家庭總資產來看，2000萬元以上高資產家庭財富增長比率明顯高於其他資產規模的家庭。

植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平表示，引起中國大陸富裕家庭財富變化的原因，最主要的是金融投資收益和不動產收益的變動，工資及福利收入排第三。投資收益變動主要源於去年三季度以來中國大陸資本市場的良好表現，顯示了金融投資對於中國大陸富裕家庭財富增長的積極助推作用。

調研顯示，受訪富裕家庭將超過九成的資產投於中國大陸境內，境外投資只是作為補充。境內資產主要是不動產，其他投資則分布於儲蓄和銀行理財產品等低風險產品中；境外投資以境外股票為主。