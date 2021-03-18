涉走私油品100萬噸 東南海域查獲14油團

寧波海關17日發布消息，該關聯合杭州、南京、廈門、青島等海關，在浙江、江蘇、福建、山東等地一舉打掉14個活躍在大陸東南海域的走私成品油的不法集團。

中新社報導，近年來，大陸東南沿海地區成品油走私呈現出境外有源頭、境內有市場、內外勾連、組織嚴密、手段隱蔽等特點，嚴重破壞經濟秩序。

此次打擊行動中，經查，走私集團以多家境外公司為掩護，以參股等方式吸納大陸境內走私分子，採用專業的公司化管理，控制和指揮多艘外籍走私「母船」跨海域運油，再採用中國大陸境內的「中巴」、「小巴」多船接力方式，將走私成品油偷運至大陸多地的非設關地碼頭，上岸後用油罐車等運輸銷售至鄰近省市。

實現快速銷售牟利後，涉案走私資金通過地下錢莊、境外公司等方式支付至中國大陸境外分贓。

海上航行中，「母船」始終停泊近海，「中巴」、「小巴」等船在航行時採取夜航、關閉船舶AIS系統等手段最大程度逃避大陸執法部門的監管。

此次打擊行動現場共抓獲犯罪嫌疑人171名，查扣外籍走私「母船」3艘，「中巴」船9艘，查封油罐11個。經初步查證，這14個犯罪集團涉嫌走私柴油約100萬噸，案值約50億元人民幣。

走私成品油不但嚴重擾亂市場經營秩序，還會帶來嚴重的安全隱患、環境汙染、稅收流失等問題。寧波海關緝私人員表示，走私成品油過駁作業中，多為「三無」船隻，上岸後的運輸車輛部分為改裝過的「黑車」，易引起爆炸、起火等安全事故和油料洩漏汙染環境。